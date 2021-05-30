Kıbrıs Rum kesiminde halk parlamento seçimleri için sandık başında
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Kıbrıs Rum kesiminde halk parlamento seçimleri için sandık başında

Kıbrıs Rum kesiminde halk parlamento seçimleri için sandık başında
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) seçmenler, Rum meclisinin 56 yeni üyesini belirlemek üzere oy kullanmaya başladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) seçmenler, Rum meclisinin 56 yeni üyesini belirlemek üzere oy kullanmaya başladı.

Rum basınında yer alan habere göre, sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi, 18.00'e kadar sürecek. Yaklaşık 558 bin seçmen, 1176 sandıkta oy kullanabilecek.

Rum Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, seçimde 56 sandalye için 658 aday, bağımsız olarak veya 15 siyasi parti adına yarışıyor.

Seçmenler oylarını partiye ve partinin adayına mavi veya siyah tükenmez kalemle, tercih yöntemiyle kullanacak.

Seçim merkezlerinde sıkı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanıyor.

Rum lider ve parti başkanları oylarını kullandı

Rum lider Nikos Anastasiadis, oyunu Limasol'da kullandı ve tüm seçmenlere oy kullanma çağrısı yaptı.

Demokratik Seferberlik Partisinin (DİSİ) Başkanı Averof Neofitu, Emekçi Halkın İlerici Partisinin (AKEL) Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve Demokrat Partinin (DİKO) lideri Nikolas Papadopulos da oylarını kullandı.

Resmi olmayan ilk sonuçların saat 19.00 itibarıyla, kesin sonuçların ise saat 23.00 civarında açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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