Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan, İsrail ve BAE dışişleri bakanları Rum kesiminde görüştü
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Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan, İsrail ve BAE dışişleri bakanları Rum kesiminde görüştü

Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan, İsrail ve BAE dışişleri bakanları Rum kesiminde görüştü
Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Yunanistan, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları Rum kesiminde bir araya geldi.

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Yunanistan, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları Rum kesiminde bir araya geldi.

Rum basınında yer alan habere göre, Baf'ta Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis'in ev sahipliğinde yapılan görüşmeye, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi ve telekonferans yöntemiyle BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş katıldı.

Hristodulidis, Baf'ta başlayan Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve BAE arasındaki ilk ortak toplantının Akdeniz için yeni bir dönem anlamına geldiğini söyledi.

Bu toplantının "sembolik öneme" sahip olduğunu belirten Hristodulidis, toplantının tüm tarafların açık bir diyalog ve anlayışı teşvik etmeye devam taahhüdünü gösterdiğini dile getirdi.

Hristodulidis, mevkidaşlarına Kıbrıs sorunuyla ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Görüşmede, Libya, Suriye, Yemen ve Afganistan'daki durum ile enerji, sivil savunma, genetik ve moleküler tıp ile eğitim konuları da ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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