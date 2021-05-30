Kıbrıs Rum kesimi parlamento seçimleri için sandık başında

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) halk, parlamento seçimleri için sandık başına gidiyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) halk, parlamento seçimleri için sandık başına gidiyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), parlamento seçimleri için oy kullanma işlemleri saat 07.00'de başladı. Parlamento seçimlerinde 56 sandalye için 658 bağımsız aday, 15 siyasi parti yarışırken 2 bin polis sandık başında görev yapıyor. Seçimlerin Covid-19 tedbirleri kapsamında yapıldığı ülkede toplam 558 bin 101 bin seçmen bulunuyor.

Oy verme işlemlerinin 18.00'de sona ereceği seçimlerin ön sonuçlarının ise 22.00'de açıklanması bekleniyor. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı