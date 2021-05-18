Kıbrıs Rum kesimi ile Fransa arasında ortak hava savunma tatbikatı
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Kıbrıs Rum kesimi ile Fransa arasında ortak hava savunma tatbikatı

Kıbrıs Rum kesimi ile Fransa arasında ortak hava savunma tatbikatı
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Fransa arasında ortak hava savunma tatbikatı gerçekleştirildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Fransa arasında ortak hava savunma tatbikatı gerçekleştirildi.

Rum basınında yer alana habere göre, tatbikat, Kıbrıs Rum kesimi topraklarının ve hava sahasının bir bölümünde yürütüldü.

Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'nin Akdeniz bölgesinde bulunması vesilesiyle düzenlenen tatbikata "TALOS 2021" ismi verildi.

Tatbikat kapsamında Fransız Rafale savaş uçakları 12.00-18.00 saatlerinde uçuşlar gerçekleştirdi.

Tatbikatın temel amacının, Rum kesiminin hava savunma sisteminin kontrol edilmesi ve Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) personelinin gerçekçi koşullarda eğitilmesi olduğu belirtildi.

GKRY ile Fransa arasındaki ikili savunma iş birliği anlaşması kapsamında gerçekleştirilen tatbikata Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis ve RMMO'nun üst düzey yetkilileri katıldı.

Rum kesimi ile Fransa arasında 2017'de imzalanan savunma iş birliği anlaşması, Ağustos 2020'de yürürlüğe girmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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