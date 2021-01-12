Kıbrıs Rum kesimi ile BAE savunma ve askeri iş birliği memorandumu imzaladı
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Kıbrıs Rum kesimi ile BAE savunma ve askeri iş birliği memorandumu imzaladı

12.01.2021 17:51 | Son Güncelleme: 12.01.2021 17:54
Kıbrıs Rum kesimi ile BAE savunma ve askeri iş birliği memorandumu imzaladı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında savunma ve askeri iş birliği memorandumu imzalandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında savunma ve askeri iş birliği memorandumu imzalandı.

Rum basınında yer alan habere göre, GKRY ve BAE'nin savunma bakanları telekonferans aracılığıyla memoranduma imza attı.

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, iki ülke askeri kuvvetleri arasında karşılıklı fayda sağlayacak bir iş birliği kurmayı arzuladıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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