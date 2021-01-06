Kıbrıs Rum kesimi ile ABD arasında niyet bildirisi imzalandı
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Kıbrıs Rum kesimi ile ABD arasında niyet bildirisi imzalandı

06.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:09
Kıbrıs Rum kesimi ile ABD arasında niyet bildirisi imzalandı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile ABD arasında sınır güvenliğinde iş birliğinin artırılmasını hedefleyen niyet bildirisi imzalandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile ABD arasında sınır güvenliğinde iş birliğinin artırılmasını hedefleyen niyet bildirisi imzalandı.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf ile GKRY Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, "bölgedeki ortak tehditlerle mücadele yetisini artırmak ve istikrarı sağlamak" amacıyla Kıbrıs Rum kesiminde niyet bildirisine imza attı.

İmza töreninde konuşan Rum Bakan Hristodulidis, Wolf'un GKRY ziyaretinin, ABD ile GKRY arasındaki iş birliğinin son dönemde ne kadar ilerlediğinin kanıtı olduğunu iddia etti.

Hristodulidis, Wolf'un ziyaretinin, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de, bölgesel güvenliği etkileyen önemli gelişmelerin yaşandığı bir döneme denk geldiğini, Amerikalı yetkililerin son dönemde sürekli gerçekleştirdikleri ziyaretlerin iş birliği için yeni ve dinamik koşulların oluşmasını sağladığını savundu.

Görüşmede, Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmeler hakkında da Wolf'a bilgi verdiğini ifade eden Hristodulidis, Rum kesiminde önceki gün, GKRY ile ABD arasında eylül ayında imzalanan anlaşma gereği, Kıbrıs Kara, Açık Deniz ve Liman Güvenliği Merkezi (CYCLOPS) güvenlik ve savunma eğitim merkezinin temellerinin atıldığını da hatırlattı.

Wolf da ABD ile GKRY arasındaki ilişkilerin hiçbir zaman şimdiki kadar güçlü olmadığa inandığını ifade etti.

Görüşmede, "Doğu Akdeniz'deki ortak güvenlik sorunları ve istikrarın sürdürülmesi" gibi konuları ele aldıklarını kaydeden Wolf, "tehditlerin bertaraf edilmesi konusunda güçlü iş birliğine gidilmesinden gurur duyduğunu" söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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