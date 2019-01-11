Kıbrıs Müzakerelerinde Bir Gelişme Ancak Haziranda Yaşanabilir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakerelerinde yeni bir gelişmenin ancak haziran ayında yaşanabileceğini belirterek, "Tüm tarafların hazır olacağı tarih haziran gibi görünüyor." dedi.



Cumhurbaşkanı Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Akıncı, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, görüşmede BM Temsilcisi Spehar'a önümüzdeki süreçte BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs konusuna daha fazla ilgi göstermesini beklediğini ilettiklerini kaydetti.

"Çözümün özü tarafların siyasal eşitliğidir"

BM'nin Kıbrıs'taki Barış Gücü'nün her 6 ayda bir görev süresinin uzatıldığını anımsatan Akıncı, "Kıbrıs'ta adil ölçüler ve bugüne kadar varılan mutabakatlar içerisinde eşitlikçi bir çözümün olması için uğraş veriyoruz. Bu uğraşlarda çözümün özü tarafların siyasal eşitliğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Akıncı, Rum tarafının, Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğini içselleştirmemiş davranışlar sergilemesinin, Kıbrıs'ta ki çözüm çabalarına vurulabilecek en büyük darbe olduğunu söyledi.

BM'nin Kıbrıs'taki Barış Gücü'nün varlığının Rum tarafı için bir rahatlık alanı yaratmaması gerektiğine dikkati çeken Akıncı, "Kıbrıs sorununun çözümüne zerre kadar katkı yapmadığının da altını çizmek isterim." dedi.

Barış Gücü'nün görev süresinin uzatılmasıyla ilgili raporun BM Güvenlik Konseyi üyelerine birkaç gün içerisinde dağıtılmasını beklediklerini kaydeden Akıncı, raporun Konsey'de 23 Ocak'ta görüşülmeye başlanmasının beklendiğini, prosedürlere göre de raporun 10 gün öncesinden üyelere dağıtılması gerektiğini ifade etti.

"Kıbrıs müzakerelerinde herhangi bir gelişme ancak haziranda yaşanabilir"

Akıncı, Türkiye'deki 31 Mart'taki yerel seçimler ve mayıs sonunda yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri nedeniyle mayıs öncesinde Kıbrıs'ta yeni bir müzakere beklenmediğini belirterek, "Avrupa Parlamentosu seçimleri mayıs sonunda olacağından Kıbrıs müzakerelerinde herhangi bir gelişme ancak haziranda yaşanabilir. Tüm tarafların hazır olacağı tarih haziran gibi görünüyor. Hazirandan öteye atmanın bir anlamı olduğunu sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Spehar, 23 Ocak'ta BM'ye Kıbrıs konusunda brifing verecek

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile iyi bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

ABD'nin başkenti Washington'da hükümet yetkilileri ile adadaki durumu ve BM'nin adadaki rolünü görüşeceğini dile getiren Spehar, New York'ta ise BM Genel Sekreteri Guterres de dahil olmak üzere pek çok yetkili ile görüşeceğini kaydetti.

Spehar, 23 Ocak'ta da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Kıbrıs konusunda brifing vereceğini, bu toplantının ardından BM Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün (UNFICYP) görev süresinin uzatılması konusunda karar almasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA