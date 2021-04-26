Kıbrıs meselesine ilişkin gayrıresmi 5+BM toplantısı 27-29 Nisan'da Cenevre'de gerçekleştirilecek
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Kıbrıs meselesine ilişkin gayrıresmi 5+BM toplantısı 27-29 Nisan'da Cenevre'de gerçekleştirilecek

Kıbrıs meselesine ilişkin gayrıresmi 5+BM toplantısı 27-29 Nisan'da Cenevre'de gerçekleştirilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kıbrıs meselesine ilişkin gayrıresmi 5+BM toplantısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve GKRY lideri Nikos Anastasiadis'in yanısıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık'ın katılımıyla 27-29 Nisan 2021 tarihlerinde Cenevre'de gerçekleştirilecek.

Kıbrıs meselesine ilişkin gayrıresmi 5+BM toplantısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve GKRY lideri Nikos Anastasiadis'in yanısıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık'ın katılımıyla 27-29 Nisan 2021 tarihlerinde Cenevre'de gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Kıbrıs Meselesine İlişkin gayrıresmi 5+BM toplantısına katılımıyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Kıbrıs meselesine ilişkin gayrıresmi 5+BM toplantısının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve GKRY lideri Nikos Anastasiadis'in yanısıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık'ın katılımıyla 27-29 Nisan 2021 tarihlerinde Cenevre'de gerçekleştirileceği bildirildi.

Ayrıca, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde düzenlenecek söz konusu toplantıda Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığında bir heyetle temsil edileceği belirtildi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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