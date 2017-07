Kıbrıs Konferansı toplantıları yeniden başladı.



Başlayan 2. Masa toplantısında, Kıbrıs'taki tarafların askıda kalan konuları ele alıyor. Toplantı salonuna önce Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, daha sonra da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis geldi. Bu arada Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami ile Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis, toplantı öncesinde bir görüşme gerçekleştirdi ancak toplantıda olacağı duyurulan BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide katılmadı. Konferans çerçevesinde daha sonra Kıbrıs'taki taraflar ve garantörlerin katılacağı birinci masa toplantısına geçilmesi öngörülüyor.



Guterres, yarınki Kıbrıs Müzakerelerine katılacak



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yeniden Kıbrıs müzakerelerine katılmak üzere İsviçre'ye gideceği bildirildi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, bu akşam New York'tan yola çıkacak Guterres'in yarınki toplantılara katılacağını söyledi. Guterres'in toplantılara katılmak için İsviçre'ye dönmesi konusunda taraflardan talep geldiğini hatırlatan Dujarric, "Genel Sekreter de müzakerelerde bulunmasının iyi olacağını düşünerek İsviçre'ye gitmeye karar verdi." derken, müzakerelerin gideceği yöne ilişkin önceden bir şey söyleyemeyeceklerini de sözlerine ekledi. Guterres, 28 Haziran'da İsviçre'nin Crans-Montana kentinde tekrar başlayan görüşmelere geçen hafta katılmış ve çözüm fırsatının değerlendirilmesini istemişti. KKTC bazı parti liderleri, BM Genel Sekreteri Guterres'e çağrıda bulunarak, Crans-Montana'ya yeniden gelerek konferansa müdahale etmesini istemişti.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün yaptığı açıklamada, Guterres'in toplantılara katılacağını belirterek, "Kendisi buradayken görüşmelerin çerçevesini belirlemiştik. Sürece önemli bir enerji getirmiştir. Varlığı önemlidir. Çünkü bu görüşmeler çok önemlidir. Bu son konferanstır." açıklamasını yapmıştı.



