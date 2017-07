Kıbrıs Konferansı Sona Erdi.

İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında günlerdir devam eden Kıbrıs görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı. 5 saat süren yemekli toplantının ardından taraflar anlaşamadı ve Kıbrıs Müzakereleri sona erdi.



Toplantı sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulma çabalarının başarısız olduğunu belirterek, "Maalesef bütün çabalara rağmen çözüme ulaşılamadı" dedi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in verdiği çalışma yemeğinin tamamlanmasının ardından basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC heyetleri olarak her türlü yapıcı yaklaşımı göstermelerine rağmen karşılık bulamadıklarını belirterek, gerek Türkiye Cumhuriyeti içinde gerekse KKTC ile değerlendirme yaparak bundan sonra atılacak adımları kararlaştıracaklarını söyledi. Rum-Yunan tarafının sıfır asker, sıfır garanti yaklaşımının kabul edilemeyeceğini ifade eden Çavuşoğlu, Genel Sekreter'in konferansı sonlandırdığını kaydetti.



"BM İYİ NİYET MİSYONU PARAMETRELERİ ÇERÇEVESİ İÇİNDE MÜZAKERELERİN SONA ERDİĞİNİ GENEL SEKRETER DE AÇIKLADI"



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Konferansı'nın sonuçsuz kaldığına işaret ederek, BM iyi niyet misyonu parametreleri çerçevesi içinde müzakerelerin sona erdiğinin BM Genel Sekreteri tarafından da açıklandığını belirtti. Türk askerinin tamamen çekilmesi ve Türkiye'nin garantörlüğünün tamamen kalkmasının ne Kıbrıs Türk tarafı, ne de Türkiye için kabul edilebilir bir yaklaşım olmadığını kaydeden Çavuşoğlu, ilk günden son güne kadar aynı tutumun sürdürüldüğünü kaydetti.



"HEM KENDİ İÇİMİZDE, HEM DE KKTC İLE DEĞERLENDİRMELERİMİZİ YAPACAĞIZ VE HANGİ ADIMLARI ATACAĞIMIZA BİRLİKTE KARAR VERECEĞİZ"



Çavuşoğlu, "Hem kendi içimizde, hem de KKTC ile değerlendirmelerimizi yapacağız ve hangi adımları atacağımıza o zaman birlikte karar vereceğiz" dedi. Mevlüt Çavuşoğlu, konferansın ardından kaldığı otel Crans Amabassador'da basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, 28 Haziran'da başlayan Kıbrıs Konferansı'nın ikinci oturumunun maalesef sonuçsuz kaldığını söyledi. Çavuşoğlu, gerek konferans öncesinde, gerek ocak ayında Cenevre'de katıldıkları çalışmalarda ve ayrıca teknik nitelikteki görüşmelerde Kıbrıs sorununa adil kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunabilmesi amacıyla Türkiye olarak son 15 yıldır her türlü katkıyı sağladıklarını söyledi. İktidara geldiklerinden bu yana Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulabilmek için Rumlar tarafından reddedilen Annan Planı ve sonrasında her türlü katkıyı sağladıklarını kaydeden Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk tarafının da bu süreçte yapıcı rolünü katkıyla karşıladıklarını belirtti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türk tarafı kalıcı ve adil bir çözüm için her zaman müzakere masasında üzerine düşen yapmıştır. Gerek sayın Akıncı ve müzakere heyeti, gerekse daha önceki süreçlerde görev yapan arkadaşlar aynı yaklaşımı sürdürmüştür. Maalesef bütün bu çabalara rağmen bir sonuca varılamadı" dedi. Çavuşoğlu, uzun süren çabalardan sonra varılan bu aşamanın, Kıbrıs sorununa iyi niyet misyonu parametreleri çerçevesi içinde bir çözüm bulunmasının imkansızlığını ortaya koyduğunu söyledi. BM Genel Sekreteri'nin de yaptığı açıklamaya işaret eden Çavuşoğlu, "Artık bu parametrelerde ısrar etmenin bir anlamı da kalmamıştır" dedi.



HÜKÜMETE, BAŞBAKANA VE CUMHURBAŞKANINA AYRINTILI BİLGİ SUNACAK



Mevlüt Çavuşoğlu, hükümete, Başbakan'a ve Cumhurbaşkan'a ayrıntılı bilgi sunacağını ve değerlendirmeleri de o zaman yapacağını söyledi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Çavuşoğlu, Rumlar'ın başarısızlıktaki etkisine ilişkin bir soruya yanıtında, böyle bir sonuçtan sonra başkalarını suçlamak istemediğini ancak dürüstlükle bağdaşmayan, iç siyasete oynama, belgelerin sızdırılması gibi çok olumsuz adımlar gördüklerini belirtti. Gerek Türk heyeti, gerekse Kıbrıs Türk heyeti olarak kendilerine yakışan bir tutum içinde olduklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Kimsenin güvenini sarsmadık. Ne istediğimizi söyledik. Kırmızı çizgilerimizi de net bir şekilde gösterdik. Aynı şekilde esneklik sağlayabileceğimiz alanları da samimi şekilde gösterdik" dedi. Çavuşoğlu, dürüstlüğe sığmayan birçok şey olduğunu ancak bunların geride kaldığını söyledi. Mevlüt Çavuşoğlu, bundan sonraki stratejinin ne olacağına ilişkin soruya yanıtında, hem hükümetle ve Cumhurbaşkanı'yla, hem de KKTC hükümetiyle ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile değerlendirme yaptıktan sonra ne yapabileceklerini paylaşacaklarını belirtti. Çavuşoğlu, Rum ve Yunan tarafının konferanstaki tavrının sorulması üzerine, özellikle Türk askeri ve garantiler konusunda "sıfır asker, sıfır garanti" duruşu sergilendiğine işaret ederek, bu tutumda baştan sona hiçbir değişiklik görmediklerini söyledi. Türk askerinin tamamen çekilmesi ve Türkiye'nin garantörlüğünün tamamen kalkmasının ne Kıbrıs Türk tarafı, ne de Türkiye için kabul edilebilir yaklaşım olmadığını kaydeden Çavuşoğlu, ilk günden son güne kadar aynı tutumun sürdürüldüğünü belirtti. Çavuşoğlu, başka bir soruya yanıtında, bu konferansın son olacağının hem kendi, hem de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından söylendiğini kaydetti. Cenevre Konferansı sonrasında bir şans daha vermek istediklerini söyleyen Çavuşoğlu, yürümediği için ve genel sekreterin de yakınlaşma ışığı görmemesinden dolayı konferansı sonlandırdığını ifade etti. Mevlüt Çavuşoğlu, "Bir yakınlaşma olsaydı, başbakanlar da gelecekti. Onları buraya getirecek bir ortam oluşmadığı için sonlandırdı. BM iyi niyet misyonu parametreleri çerçevesi içinde müzakerelerin sona erdiğini genel sekreter de açıkladı" dedi.



Çavuşoğlu, sözlerini "Hem kendi içimizde, hem de KKTC ile değerlendirmelerimizi yapacağız ve hangi adımları atacağımıza o zaman birlikte karar vereceğiz" ifadesiyle tamamladı.