Kıbrıs Konferansı'nın Sonuçsuz Kalması
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün, kapsamlı çözüme ulaşılması hedefiyle İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yapılan Kıbrıs Konferansı'nın başarısızlıkla sonuçlanmasına ilişkin, Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinin Kıbrıs'ta artık yerleşmiş BM...
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün, kapsamlı çözüme ulaşılması hedefiyle İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yapılan Kıbrıs Konferansı'nın başarısızlıkla sonuçlanmasına ilişkin, Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinin Kıbrıs'ta artık yerleşmiş BM parametreleri çerçevesinde bir çözüm bulunamayacağını açık şekilde ortaya koyması gerektiğini söyledi.
Özgürgün, KKTC Kalkınma Bankasının düzenlediği 23. Olağan Genel Kurul'da, Kıbrıs Konferansı'ndan sonuç alınamamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Özgürgün, "BM yetkililerinin, (Kıbrıs'ta) artık yerleşmiş BM parametreleri çerçevesinde bir çözüm bulunamayacağını açık şekilde ortaya koyması gerekir. Aksi takdirde belirsizlik ortamı devam edecek." dedi.
Kıbrıs konusunda "anlaşma olmazsa hiçbir şey olmaz, anlaşma olursa her şey olur" düşüncesinin doğru olmadığına işaret eden Özgürgün, adada anlaşma olsun ya da olmasın yapılması gereken çok şey bulunduğunu vurguladı.
Özgürgün, Kıbrıs Konferansı'nda yaşananların yıllar öncesinde yaşanan süreçlerin sonucu olduğunu belirterek, "Kıbrıs Türkü'nün talebi, BM parametreleri çerçevesinde iki kesimli, iki halkın siyasi eşitliğine dayalı, iki kurucu devletin olmasıdır. Kıbrıs Rum kesimi 48 yıldır bunları kabul etmiyor." şeklinde konuştu.
Tek isteği eşit ve insanca yaşamak olan Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs Rum halkı kadar düzgün bir yaşamı hak ettiğine dikkati çeken Özgürgün, 2004 yılında Annan Planı'na "evet" diyen Kıbrıs Türk halkının üzerinden spor ve kültür ambargolarının bile kaldırılmadığını anımsattı.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin ara buluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlayan müzakereler kapsamında, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde 28 Haziran'da Kıbrıs Konferansı başlamış ve bir sonuç çıkmamıştı. Müzakereler, "Ekonomi", "Avrupa Birliği"?, "Mülkiyet"?, "Yönetim-Güç Paylaşımı"?, "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler??" olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyordu.