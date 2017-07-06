Kıbrıs Konferansı Devam Ediyor

İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında 8 gündür süren Kıbrıs Konferansı toplantıları, bugün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres başkanlığında devam ediyor.



Guterres'in başkanlık edeceği bugünkü konferans toplantıları başladı. Garantörlerin de katılacağı beşli formattaki birinci masa toplantısı şeklinde gerçekleşecek toplantının ardından Guterres önce Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, daha sonra da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile baş başa görüşme yapacak. Akıncı-Guterres görüşmesi saat 13.30'da yapılacak. Konferansın çerçevesinin belirlenmesine katkı koyduktan sonra kasabadan ayrılan Guterres'in tekrar gelişiyle toplantıların, sonuç alıcı ivmeyi kazanması bekleniyor.



Antonio Guterres, konferansa katılan delegasyonların başkanlarıyla çalışma yemeğinde de bir araya gelecek. Guterres'in, öğleden sonraki konferans toplantıları başlayana kadar Türkiye, İngiltere, Yunanistan ve AB yetkilileriyle ikili görüşmeler yapması öngörülüyor. Kıbrıs Konferansı toplantıları saat 18.30'da, garantörlerin de yer aldığı beşli formatta yeniden başlayacak. Antonio Guturres saat 20.00'de iki liderle birlikte bir görüşme yapacak. Guterres daha sonra tüm delegasyonların başkanlarıyla çalışma yemeğinde buluşacak. - CENEVRE