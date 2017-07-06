Kıbrıs Konferansı, BM Genel Sekreteri Guterres Başkanlığında Toplandı.

Kıbrıs Konferansı'nın 9. gününde ilk toplantı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres başkanlığında gerçekleştirildi.



Garantörlerin de katılımıyla 5'li olarak gerçekleştirilen toplantıdan önce toplu fotoğraf çektirildi. Toplantıyı Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini de gözlemci olarak izledi.



Konferansın çerçevesinin belirlenmesine katkı sağladıktan sonra ayrılan Guterres'in gelişiyle toplantıların, sonuç alıcı ivmeyi kazanması bekleniyor.



Garantörlerin de katılacağı beşli formattaki birinci masa toplantısı şeklinde gerçekleşecek toplantının ardından Guterres önce Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, daha sonra da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile baş başa görüşme yapacak.



Guterres'in, öğleden sonraki konferans toplantıları başlayana kadar Türkiye, İngiltere, Yunanistan ve AB yetkilileriyle ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.



Kıbrıs Konferansı toplantıları saat 18.30'da, garantörlerin de yer aldığı beşli formatta yeniden başlayacak. Antonio Guturres saat 20.00'de iki liderle birlikte bir görüşme yapacak. Guterres daha sonra tüm delegasyonların başkanlarıyla çalışma yemeğinde buluşacak. - Lefkoşa