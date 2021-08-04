Kıbrıs Kahramanlarından Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Kabri Başında Anıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel'i kabri başında andı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel'i kabri başında andı.

Edirnekapı Şehitliği'ndeki anma programına; KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, 15. Füze Üs Komutanı Hava Tuğgeneral İbrahim Galip, Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Vali Yerlikaya ve beraberindeki heyet, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel'in ve şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek şehitler için dua etti.

Programda; İstanbul İl Müftü Vekili Mustafa Yavuz'un Kuran-ı Kerim tilavetinin ve duasının ardından Cumhurbaşkanı Tatar, katılımcılara hitaben bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasında; "KKTC Cumhurbaşkanı olarak merhum pilot Cengiz Topel'in kabri başında olmaktan dolayı huzurlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Şehit düştüğü yerden alığımız toprağı getirip şuanda kabrindeki toprakla buluşturduk toprağı bol, ruhu şad olsun. " ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Tatar ve Vali Yerlikaya'nın şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

#Kıbrıs destanı kahramanlarından şehit yüzbaşı #CengizTopel'i şehadetinin 57. yılında????#KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın teşrifleriyle #Edirnekapı Şehitliği'nde mezarı başında dualarla andık.

Şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. pic. twitter. com/1Mz3QIZCLK

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 4, 2021 Bizi Takip Edin

Kaynak: Habermetre