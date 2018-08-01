- Kıbrıs'ın fethi törenlerle kutlandı

LEFKOŞA - Kıbrıs'ın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethinin 447'ıncı yıl dönümü KKTC'de törenlerle kutlandı.

Kıbrıs'ın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethinin 447'ıncı yıl dönümü ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın 42'inci, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın 60'ıncı ve 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı KKTC'de törenlerle kutlandı. İlk tören Lefkoşa Atatürk anıtı ve Şehitler abidesi önünde düzenlendi. Törene KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan Türk Mukavemet Teşkilatı başkanı Yılmaz Bora ile Ulusal birlik partisi milletvekilleri ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Kıbrıs Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ilk olarak tören birliklerini selamlayarak bayramlarını kutladı. Tören daha sonra protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulması ile devam etti. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende konuşma yapan Binbaşı Ömer Öztürk: "Kıbrıs'ın fethinin 447. Efsanevi Türk Mukavemet Teşkilatı kuruluşunun 60'cı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Teşkilinin 42. yıl dönümlerini aynı günde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"1 Ağustoslara nasıl hangi şartlar altında gelindiğini incelemek gerekir"

Bu üç günün ortak özelliği tek cümleyle özetlenebilir diyen Binbaşı Öztürk, "Barış ve özgürlük için hayat pahasına mücadeleyi daha iyi anlayabilmek hatırlamak için Kıbrıs'ın Osmanlılar tarafından fethedildiği 1571'de, Türk Mukavemet Teşkilatı kurulduğu 1958 ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın teşkil edildiği 1976'da 1 Ağustoslara nasıl hangi şartlar altında gelindiğini incelemek gerekir. Bugün Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımız 1571'de 1958'de 1976'da bu toprakları hayatları pahasına Vatan yapan barış ve özgürlük için kan ve ter akıtarak geleceği inşa eden atalarımızın emanetini manevi bir güç olarak onurla taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Binbaşı Öztürk, "Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımız milletinden aldığı güç ile çağdaş silah araç ve tesisatlara sahip yüksek eğitim ve hazırlık seviyesinde bir askeri güç olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini kanının son damlasına kadar savunmaya devam edecektir" diyerek sözlerini tamamladı.

Kutlamalar, Lefkoşa Girne kapıdaki törenin ardından Şehitler Abidesi önündeki tören ile devam etti.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan törenin ardından Türk Mukavemet Teşkilatı binasında Kıbrıs mücahitlerin düzenlediği programa katılarak bayramlarını kutladı.