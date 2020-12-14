Kıbrıs'ı dolu ve fırtına vurdu
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Kıbrıs'ı dolu ve fırtına vurdu

14.12.2020 19:30 | Son Güncelleme: 14.12.2020 19:34
Kıbrıs'ı dolu ve fırtına vurdu

Kıbrıs adası üzerinde etkili olan kötü hava koşulları dolu ve fırtınayı beraberinde getirdi.

Kıbrıs adası üzerinde etkili olan kötü hava koşulları dolu ve fırtınayı beraberinde getirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde özellikle sahil şeridini etkileyen yağmur ve dolu Girne, Alsancak ve Lapta bölgelerinde maddi hasara neden oldu. Girne'de sabah saatlerinde, sağanak yağış, dolu ve şiddetli rüzgar ile uyanan bölge sakinleri kısa süreli de olsa korku yaşadı. Gök gürültüsü ve şimşekler Girne semalarını kapatan kara bulutların arasından görsel şölen sundu. Ana caddelerde su birikintileri oluşurken yüksek yerlerde dolu çatılara ve camlara zarar verdi.

GÜNEY'DE ÇATILAR UÇTU, DİREKLER DEVRİLDİ

Adanın diğer yarısındaysa tablo daha kötüydü. 'Nefeli' adı verilen fırtına Güney Lefkoşa ve Baf bölgelerinde evlerin çatısını uçurdu, camları kırdı, direkleri devirdi. Şiddetli rüzgar ve sağanak yağış Baf bölgesinde ağaçların devrilmesine ve tabelaların yerlerinden sökülmelerine sebep olurken, Lefkoşa'ya bağlı Astromerit, Nikitari, Vizakia ve Potami köylerinde hortum çıktı. Hortum bazı evlerde, elektrik tellerinde hasara yol açtı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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