Kıbrıs Görüşmelerinden Sonuç Alınamadı
İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında 10 gündür devam eden Kıbrıs görüşmelerinden sonuç alınamadı.
İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında 10 gündür devam eden Kıbrıs görüşmelerinden sonuç alınamadı.
Konferansın son günüde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis ile garantör ülke konumundaki Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın da yer aldığı liderler ve garantör ülke temsilcileri ile yemekli toplantıda bir araya geldi.
Toplantının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Guterres, "Sorunun özellikle bir yanına vurgu yapmaktan kaçınmak istiyorum. Çok açık ki iki taraf da çok belirgin problemlerin çözümü konusunda mesafeli durumda. Bu da çözümü imkansız kıldı." dedi.
Konferansta Türk heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise Birleşmiş Milletler iyi niyet misyonu çerçevesinde bir çözümün imkansız olduğunun görüldüğünü ve artık bu parametrelerde ısrar etmenin anlamının kalmadığını söyledi.
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Tags: Antonio Guterres Kıbrıs Birleşmiş Milletler görüşmelerinden sonuç alınamadı Türkiye-Kıbrıs ilişkileri Gepost: 07 juli 2017