Kıbrıs Görüşmelerinde Rum Tarafı Yine Masayı Terk Etti

İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı, Rum lider Anastasiadis'in masadan kalkması nedeniyle yarıda kaldı. "Bu şartlarda devam edemem, ben geri dönüyorum" diyerek masadan kalkan ve Rum kesimine döneceğini açıklayan Anastasiadis nedeniyle görüşmeler yarıda kaldı.

ŞUBAT AYINDA DA MASADAN KAÇMIŞTI

Anastasiadis, Şubat ayında yapılan görüşmelerde de Enosis kararında ısrar etmesi eleştirildiği için masadan kalkarak kapıyı çekip çıkmıştı.

TÜRKİYE: BU SON ŞANS

Türkiye ve KKTC, İsviçre'deki görüşmeyi "nihai" görüşme olarak kabul ediyor ve burada da anlaşma sağlanamazsa, bir daha görüşme masası kurulmayacağını ısrarla taraflara ilk günden beri belirtiyor.