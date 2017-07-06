Kıbrıs Görüşmelerinde Rum Tarafı Yine Masayı Terk Etti
İsviçre'de devam eden Kıbrıs Konferansında Rum lider Anastasiadis "Görüşmelere devam edemem" diyerek masayı terk etti.
İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı, Rum lider Anastasiadis'in masadan kalkması nedeniyle yarıda kaldı. "Bu şartlarda devam edemem, ben geri dönüyorum" diyerek masadan kalkan ve Rum kesimine döneceğini açıklayan Anastasiadis nedeniyle görüşmeler yarıda kaldı.
ŞUBAT AYINDA DA MASADAN KAÇMIŞTI
Anastasiadis, Şubat ayında yapılan görüşmelerde de Enosis kararında ısrar etmesi eleştirildiği için masadan kalkarak kapıyı çekip çıkmıştı.
TÜRKİYE: BU SON ŞANS
Türkiye ve KKTC, İsviçre'deki görüşmeyi "nihai" görüşme olarak kabul ediyor ve burada da anlaşma sağlanamazsa, bir daha görüşme masası kurulmayacağını ısrarla taraflara ilk günden beri belirtiyor.