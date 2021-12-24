Kıbrıs gazisinin ailesine taziye ziyareti

AKÇAKOCA, DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can ile birlikte geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Rahmi Üstüner'in evine taziye ziyaretinde bulundu.

Kıbrıs Barış Harekatında savaşan ve gazilik unvanı alan Rahmi Üstüner geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Üstüner'in cenaze törenine katılamayan Düzce Valisi Cevdet Atay, Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can ile birlikte Üstüner ailesini ziyaret etti. Vali Atay, Kıbrıs gazisi Rahmi Üstüner'in ailesine başsağlığı diledi. - DÜZCE