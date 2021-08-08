Kıbrıs gazisine son görev

Konya'nın Derebucak ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi Hüseyin Erkök, son yolculuğuna uğurlandı.

Konya'nın Derebucak ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi Hüseyin Erkök, son yolculuğuna uğurlandı.

67 yaşında vefat eden evli ve iki çocuk babası Hüseyin Erkök'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi olan Derebucak ilçesine bağlı Göynem Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası gaziler ile vatandaşların omuzlarında götürüldüğü mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine, Göynem Mahallesi Muhtarı Yakup Çin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Beyşehir İlçe Temsilcisi Mehmet Gümüşkan, jandarma teşkilatı mensupları, gaziler, mahalle sakinleri ve yakınları katıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı