Kıbrıs gazisine son görev Samsun'da 68 yaşında vefat eden Kıbrıs Gazisi Şevket Yavuz, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun'da 68 yaşında vefat eden Kıbrıs Gazisi Şevket Yavuz, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Gazisi Şevket Yavuz, kalp hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat etti. Samsunlu Kıbrıs Gazisi Şevket Yavuz için Büyük Cami'de saat 11.00'de cenaze namazı kılındı. Cenaze, namaz ve askeri törenden sonra Asri Mezarlık'ta dualarla defnedildi.

Yavuz'un cenaze törenine Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, Kıbrıs gazileri ve sevenleri katıldı. Defin sonrası İnzibat Albay Zekai Köksal tarafından Yavuz'un eşine Türk bayrağı verildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA