Kıbrıs gazisine madalya ve berat verildi

21.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:50

Kıbrıs Harekatı'na katılıp gazilik unvanı elde eden Salıpazarılı gazi Mehmet Somuncu'ya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından gönderilen madalya ve beratı törenle takdim edildi.

Salıpazarı Kaymakamlığında düzenlenen törende Kaymakam Meriç Dinçer, Kıbrıs gazilerinin Türk milletinin kalbinde çok önemli yeri bulunduğunu söyledi.

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül ise vatanı ve milleti için yapılabilecek fedakarlıkların en büyüğünü yapan, canlarını ortaya koyan şehitlerin emaneti aileleriyle yine aynı fedakarlığı gerçekleştirerek vatanı ve milleti için savaşmış gaziler ve ailelerine minnet duyduklarını ifade etti.

Konuşmanın ardından Mehmet Somoncu'ya Dinçer, madalya ve beratını takdim etti.

Kaynak: AA