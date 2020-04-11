KIBRIS GAZİSİNE EKMEĞİNİ YUNUSLAR GETİRDİ Sultangazi'de 155 polis imdat hattını arayarak ekmeğe ihtiyacı olduğunu belirten Kıbrıs gazisine, yunus ekipleri yardım ettiSultangazi Habibler mahallesinde oturan Kıbrıs gazisi Hüseyin Yıldız,155 polis imdat hattını arayarak ekmek ihtiyacı olduğunu belirtti.

Sultangazi'de 155 polis imdat hattını arayarak ekmeğe ihtiyacı olduğunu belirten Kıbrıs gazisine, yunus ekipleri yardım etti

Sultangazi Habibler mahallesinde oturan Kıbrıs gazisi Hüseyin Yıldız,155 polis imdat hattını arayarak ekmek ihtiyacı olduğunu belirtti.Kronik rahatsızlığı da bulunan Yıldız'a motosikletli polisler yardım etti. Yunuslar fırından aldıkları ekmeği Yıldız'a getirdi. Hüseyin Yıldız, polislere yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: DHA