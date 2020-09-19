Kıbrıs gazisinden Yunanistan'a: Biz hepimiz hazırız
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Kıbrıs gazisinden Yunanistan'a: Biz hepimiz hazırız

SAMSUN'un Bafra ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı.

Kıbrıs gazisinden Yunanistan'a: Biz hepimiz hazırız
19.09.2020 12:37 | Son Güncelleme: 19.09.2020 12:42

SAMSUN'un Bafra ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı. Törene katılan Kıbrıs Gazisi Sebahattin Liman, Yunanistan'a tepki göstererek, "Seni biliyorum Yunanistan, biz geldiğimizde kaçmıştın. Biz hepimiz hazırız" dedi.

İlçede 19 Eylül Gaziler Günü, koronavirüs salgını nedeniyle katılımın sınırlı tutulduğu törenle, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bafra Şube Başkanı Rahmi Şahin, "19 Eylül Gaziler günü bu toprakların vatan olmasında ve bekası uğrunu canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı bir gündür. 19 Eylül Gaziler günü, Türk kahramanlığının en büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında taçlandığı bir gündür. Kahraman gaziler, Gaziler Gününüz kutlu olsun. Bugün münasebetiyle en büyük Gazi, Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını aramızdan ayrılan tüm gazilerimiz ve vatan uğrunda toprağa düşen şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olanlara sağlık ve esenlikler diliyorum" dedi.

GAZİDEN YUNANİSTAN TEPKİSİTören sonrası söz alan Kıbrıs Gazisi Sebahattin Liman ise Akdeniz'de yaşananları hatırlatarak, Yunanistan'a tepki gösterdi. Liman, "Seni biliyorum Yunanistan, biz geldiğimizde kaçmıştın. Biz hepimiz hazırız" dedi.

Gazi Liman'ın törene damga vuran sözleri, katılımcılardan alkış aldı. Tören konuşmaların ardından son buldu.


Kaynak: DHA

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