Kıbrıs gazisinden Milli Dayanışma Kampanyasına 10 bin lira bağış
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Kıbrıs gazisinden Milli Dayanışma Kampanyasına 10 bin lira bağış

05.05.2020 17:52 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:53

- Kıbrıs gazisinden Milli Dayanışma Kampanyasına 10 bin lira bağış Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına 10 bin TL bağışta bulundu.

- Kıbrıs gazisinden Milli Dayanışma Kampanyasına 10 bin lira bağış

KASTAMONU - Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına 10 bin TL bağışta bulundu.

Devrekani ilçesine bağıl Alaçay köyünde ikamet eden 66 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Salim Eser, yeni tip korona virüs mücadelesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına 10 bin lira bağışladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstüne sokağı çıkma kısıtlamasın bulunması nedeniyle Kıbrıs Gazisi Salim Eser, Devrekani Kaymakamlığını arayarak, Milli Dayanışma Kampanyasına destek olmak istediğini söyledi. Eser, parayı yatırmak için Kaymakamlıktan yardım istemesi üzerine Devrekani İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Alaçay köyüne giderek, Eser'in bağışlamak istediği parayı alıp yardım hesaplarına yatırdı. Ekipler, daha sonra Salim Eser'e bağış dekontunu teslim etti.

Gazi Eser, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu kampanyaya elimizden geldiği kadar yardım etmek mecburiyetindeyiz. Cumhurbaşkanımız, büyüklerimiz, sizler var olun" dedi.

Ekiplerde, duyarlı davranışından ötürü Kıbrıs Gazisi Eser'e teşekkür etti.

Kıbrıs gazisinden Milli Dayanışma Kampanyasına 10 bin lira bağış

Kaynak: İHA

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