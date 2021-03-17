Kıbrıs gazisinden Gebze İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu'na ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kıbrıs gazisinden Gebze İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu'na ziyaret

17.03.2021 17:01 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:16
Kıbrıs gazisinden Gebze İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu'na ziyaret

Kıbrıs Gazisi Yılmaz Koçak, Gebze İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu'nu ziyaret etti.

Kıbrıs Gazisi Yılmaz Koçak, Gebze İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu'nu ziyaret etti.

Koçak'ı makamında ağırlayan Kadıoğlu, yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kadıoğlu, 8 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü öncesinde Gazi Koçak'ın duygularını dile getirmesinden çok etkilendiğini söyledi.

Gazi Koçak başta olmak üzere tüm gazi ve şehit ailelerine hizmet etmekten memnuniyet ve gurur duyduğunu vurgulayan Kadıoğlu, 65 yaş üstü aşı olan vatandaşların sayısının, yüzde 85'lere ulaştığını ve çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Gazi Koçak da sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Sayın müdürüme teşekkür için geldim. Sağlık Bakanı başta olmak üzere Kocaeli Valisi'ne Gebze Kaymakamı'na, Gebze İlçe Sağlık Müdürü ve çalışanlarına en içten saygılarımı sunar hepsine teşekkür ederim. Aile Sağlığı Merkezi'ndeki hekimlere karşı duyduğum memnuniyetten ötürü kendilerine teşekkürü bir borç bilirim." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Fuat Oktay Pervin Buldan Bekir Pakdemirli
Magazin Deniz Çakır Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kıbrıs gazisinden Gebze İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu'na ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 17:18:34. #1.16#
title