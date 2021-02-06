Son dakika haber! Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı

Kilis'te kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 67 yaşındaki Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Mehmet Ünsel Karataş toprağa verildi.

Karataş için Asri Mezarlık Camisi'nde düzenlenen törene, Garnizon Komutanı Piyade Albay Soner Oruçoğlu, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, askeri personel ve gazinin yakınları katıldı.

Mehmet Ünsel Karataş'ın Türk Bayrağına sarılı cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta askeri törenle toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz