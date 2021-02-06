Son dakika haber! Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haber! Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı

06.02.2021 14:48 | Son Güncelleme: 06.02.2021 15:14
Son dakika haber! Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika gelişmesine göre Kilis'te kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 67 yaşındaki Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Mehmet Ünsel Karataş toprağa verildi.

Kilis'te kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 67 yaşındaki Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Mehmet Ünsel Karataş toprağa verildi.

Karataş için Asri Mezarlık Camisi'nde düzenlenen törene, Garnizon Komutanı Piyade Albay Soner Oruçoğlu, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, askeri personel ve gazinin yakınları katıldı.

Mehmet Ünsel Karataş'ın Türk Bayrağına sarılı cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta askeri törenle toprağa verildi.

Son dakika haber! Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber! Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber! Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber! Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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