Kıbrıs Gazisi törenle toprağa verildi
Milas'ın Danişment Mahallesi'nde ikamet eden ve hayatını kaybeden 67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ziya Karaoğlu törenle toprağa verildi.
17.07.2020 16:44 | Son Güncelleme: 17.07.2020 16:48
Milas'ın Danişment Mahallesi'nde ikamet eden ve hayatını kaybeden 67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ziya Karaoğlu törenle toprağa verildi.
Danişment'te düzenlenen cenaze törenine Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas İlçe Jandarma Komutanı Hayrettin Fidan, Milas İlçe Emniyet Müdürü Erman Akkaya, protokol üyeleri ve siyasi partilerin temsilcileri de katıldı. - MUĞLA
Kaynak: İHA