Kıbrıs gazisi, törenle son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kıbrıs gazisi, törenle son yolculuğuna uğurlandı

Demirören Haber Ajansı / Yaşar Erkan İÇEN - Haberler | Güncel
Kıbrıs gazisi, törenle son yolculuğuna uğurlandı

TOKAT'ta vefat eden Kıbrıs Gazisi Hüseyin Özenalp (70) düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

TOKAT'ta vefat eden Kıbrıs Gazisi Hüseyin Özenalp (70) düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Kıbrıs Gazisi Hüseyin Özenalp, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle dün yaşamını yitirdi. Özenalp için Zile ilçe Asri Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Özenalp'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda evinin önüne getirildi. Cenaze törenine Zile İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Zile Şehit Aileleri Derneği Başkanı Himmet Atakol, Zile Jandarma Komutanı Binbaşı Erhan Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Erden Uzun ve gazinin yakınları katıldı. Gazi Özenalp, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığında toprağa verildi. Töreninin ardından Özenalp'in tabutuna sarılı Türk bayrağı, Zile İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz tarafından ailesine teslim edildi.

 


Kıbrıs gazisi, törenle son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi, törenle son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi, törenle son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi, törenle son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Erkan İÇEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Mustafa Şentop Vladimir Putin Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Cem Yılmaz Hande Erçel
Spor Arda Turan Ersun Yanal Cüneyt Çakır Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kıbrıs gazisi, törenle son yolculuğuna uğurlandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 14:39:56. #1.14#

title