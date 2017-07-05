Kıbrıs Gazisi Söyler Son Yolculuğuna Uğurlandı
Amasya’nın Taşova ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Cevat Söyler son yolculuğuna uğurlandı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Cevat Söyler son yolculuğuna uğurlandı.
Ballıca köyündeki cenaze törenine Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur, Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Taşova Kaymakam Vekili Hasan Doğan, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, diğer yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Askerlerin omzunda taşınan cenaze köy mezarlığına defnedildi. Vali Varol, Söyler'e Allah'tan rahmet, ailesine ve köy halkına başsağlığı diledi. - AMASYA