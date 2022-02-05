Kıbrıs gazisi Muzaffer Yaşlı Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Kıbrıs gazisi Muzaffer Yaşlı Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı

AA, Ömür Çolak - Güncel
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Kıbrıs gazisi Muzaffer Yaşlı Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ'da geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden 69 yaşındaki Kıbrıs gazisi Muzaffer Yaşlı, toprağa verildi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden 69 yaşındaki Kıbrıs gazisi Muzaffer Yaşlı, toprağa verildi.

Yaşlı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, Malkara ilçesinin Doğanköy Mahallesi'ne getirildi. Burada Kıbrıs gazisi için askeri tören düzenlendi.

Yaşlı'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine Yaşlı'nın yakınları ve silah arkadaşları katıldı.

Kıbrıs gazisi Muzaffer Yaşlı Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi Muzaffer Yaşlı Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi Muzaffer Yaşlı Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi Muzaffer Yaşlı Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi Muzaffer Yaşlı Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi Muzaffer Yaşlı Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı

AA / Ömür Çolak - Güncel

Tekirdağ, Kıbrıs, Cenaze, Türk, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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