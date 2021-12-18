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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Vefat eden Kıbrıs Gazisi Rahmi Üstüner, Akçakoca ilçesinde toprağa verildi.

AKÇAKOCA, DÜZCE (İHA) - Vefat eden Kıbrıs Gazisi Rahmi Üstüner, Akçakoca ilçesinde toprağa verildi.

Düzce'nin Akçakoca İlçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Rahmi Üstüner, tedavi gördüğü Düzce Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Merhum Kıbrıs Gazisi Rahmi Üstüner'in cenazesi ikindi namazına müteakip Akçakoca Merkez Camiinde kılınan cenaze namazın ardından Yukarı Mahalle Mezarlığına yakınlarının ve sevenlerinin gözyaşları arasında defnedildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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