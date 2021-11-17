Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

TOKAT (İHA) - Tokat'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ahmet Yılmaz (67) düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Tokat'ta yaşayan evli ve 4 çocuk babası Kıbrıs Gazisi Ahmet Yılmaz evinde kalp krizi geçirdi. Ambulansa Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Yılmaz, tedaviye alındı. Yaklaşık 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Gazi Yılmaz için cenaze töreni düzenlendi. Yılmaz'ın, Türk bayrağına sarılı tabutu Behzat Camine getirildi. Öğle namazına müteakiben Tokat İl Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Yılmaz'ın cenazesi Erenler Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Tokat Vali Yarımcısı Kaya Çelik, Tokat Garnizon Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tokat Şube Başkanı Bilal Özmen ile çok sayıda vatandaş katıldı. - TOKAT

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