Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Çubuk ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 68 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ağit Günenç, son yolculuğuna uğurlandı.

Çubuk ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 68 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ağit Günenç, son yolculuğuna uğurlandı.

Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden ve kalp krizi nedeniyle Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırılan Günenç, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Güneç'in cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çubuk Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Çubuk Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, şehit yakınları, gazinin yakınları katıldı.

Avan, üyeleri Günenç'in Van'ın Çaldıran nüfusuna kayıtlı olduğunu ve yıllardır ilçelerinde ikamet ettiğini belirterek, "Ağit Günenç abimiz, piyade er olarak vatani görevini yaparken 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmış ve gazi olmuştur. Dokuz çocuk babası gazimize Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, akrabalarına ve yakın dostlarına başsağlığı diliyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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