Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

18.02.2021 17:43 | Son Güncelleme: 18.02.2021 17:48
Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşlılığa bağlı nedenlerden hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi 80 yaşındaki Ali Yücel, son yolculuğuna uğurlandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşlılığa bağlı nedenlerden hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi 80 yaşındaki Ali Yücel, son yolculuğuna uğurlandı.

Eğrek Mahallesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası kronik astım hastası Kıbrıs Gazisi Topçu emekli astsubay Ali Yücel, dün evinde sabaha karşı aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Nazilli Koca Camii'nde bugün saat 11.00'de, Yücel için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Türkiye Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şube Başkanı Hasan Karataş, yönetim kurulu üyeleri, ailesi ve yakınları katıldı. Pandemi kurallarına uygun şekilde kılınan namazın ardından Yücel'in cenazesi, Eğriboyun Mezarlığı içinde bulunan Gaziler Mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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