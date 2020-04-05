Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Hayrabolu ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren 67 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ahmet Şahin, toprağa verildi.
05.04.2020 13:48 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:54
Hayrabolu ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren 67 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ahmet Şahin, toprağa verildi.
Bir süredir hastanede tedavi gören Şahin, yaşamını yitirdi.
Şahin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çıkrıkçı Mahallesi mezarlığında defnedildi.
Kaynak: AA