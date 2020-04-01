Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Afyonkarahisar'da, bir süredir tedavi gördüğü hastaneden hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi 75 yaşındaki Tahsin Koç son yolculuğuna uğurlandı.

01.04.2020 17:37 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:38
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Afyonkarahisar'da, bir süredir tedavi gördüğü hastaneden hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi 75 yaşındaki Tahsin Koç son yolculuğuna uğurlandı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'de (AFSÜ) bir süredir tedavi gören Kıbrıs Gazisi Tahsin Koç hayatını kaybetti. Koç için İmaret Cami'de askeri tören düzenlendi. Törende Korona virüse karşı sosyal mesafe korundu. Tören sonrası Koç'un cenazesi helallik için evine götürüldü. Cenaze törenine, gazinin çocukları ve yakınları, İkmal Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, dernek üyeleri şehit ailesi ve babaları ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı katıldı. Koç'un Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri manga tarafından cenaze arabasına taşındı. Cenaze, Sadıkbey Mahallesinde defnedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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