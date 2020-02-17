Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Haberler » Güncel » Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Haber

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Hulusi Arslan, memleketi Tekirdağ'da askeri törenle defnedildi.

17.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:14
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren gazisi Hulusi Arslan, memleketi 'da askeri törenle defnedildi.

Hulusi Arslan'ın (66) Türk bayrağına sarılı naaşı Hereke Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

Hereke Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Arslan'ın cenazesi Hereke Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Arslan ailesi, Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, Tekirdağ Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Malul Gaziler Derneği Başkanı Ali Rıza Açıkgöz, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Şentürk, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler