Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Yaşar Kargı (67), askeri törenle son yolcuğuna uğurlandı.

16.01.2020 17:26 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:00
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

'nın ilçesinde vefat eden gazisi Yaşar (67), askeri törenle son yolcuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren gazi Kargı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Karapürçek Çeşmebaşı Mahallesi Merkez Camisi'ne Sakarya Tugay Komutanlığı tören kıtası tarafından getirildi.

Kargı'nın naaşı, öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Kaynak: AA
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