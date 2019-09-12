Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs Gazisi 65 yaşındaki Mehmet Varvar, askeri törenle memleketi Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı.
Kıbrıs Gazisi 65 yaşındaki Mehmet Varvar, askeri törenle memleketi Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı.
Hastalığı nedeniyle Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Varvar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Hacı Cümbüş Camisi'ne getirildi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Varvar'ın cenazesi Kilis Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, Varvar'ın yakınlarının yanı sıra askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.