Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Uşak'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Nadir Ünver (64) son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir kanser tedavisi gören ve dün hastanede yaşamını yitiren Ünver'in naaşı öğleyin Karakıran semtindeki TOKİ 2. Etap Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazı sonrası askerlerin omuzlarında cenaze arabasına konuna Ünver'in naaşı, Karakuyu köyünde toprağa verildi.

Ünver'in cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Peltek ve askerler katıldı.

Kaynak: AA