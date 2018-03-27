Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs gazisi Mevlüt Gürsoy, 65 yaşında vefat etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, KOAH rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Numune Hastanesinde yaşamını yitiren Gazi Gürsoy için Ulaş Yeni Karahisar köyünde askeri tören düzenlendi.

Gürsoy'un Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.

Törene, Gürsoy'un yakınları, Sivas Valisi Davut Gül, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen, Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Sivas Şube Başkanı Mustafa Hızal, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sivas Şube Başkanı Fuat Ahıskalı ile çok sayıda vatandaş katıldı.