Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Samsun’da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Kazım Keşgin, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Samsun'da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Kazım Keşgin, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kıbrıs gazisi 65 yaşındaki Kazım Keşgin, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gazi Keşgin, bugün Kadıköy Mahallesi'ndeki Kadıköy Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Çoraklı (Yeşilce) Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Samsun Valisi Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, gaziler ile Keşgin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN