Kıbrıs Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Alaşehir'de önceki gün geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Yusuf Karlıoğlu, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.



Karlıoğlu için Subaşı Mahallesi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.



Namazın ardından düzenlenen askeri törende, gazinin Türk bayrağına sarılı naaşı bir süre askerlerin omzunda taşındı.



Karlıoğlu'nun cenazesi daha sonra Alaşehir Yeni Mezarlık'taki Gaziler Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Cenazeye, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Ulaştırma Eğitim Alay Komutanı Albay Ali İsmail Elalmış, Alaşehir İlçe Jandarma Karakol Komutanı Binbaşı Murat Gebeş, Alaşehir ve Salihli şehit ve gazi dernekleri başkanları da katıldı.