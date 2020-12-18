Kıbrıs gazisi son yolculuğuna dualarla uğurlandı
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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna dualarla uğurlandı

18.12.2020 10:40 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:44
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Bilecik'te 67 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ertuğrul Kaya'ın cenazesi törenle toprağa verildi.

Bilecik'te 67 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ertuğrul Kaya'ın cenazesi törenle toprağa verildi.

İstasyon Mahallesi Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Kaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına konuldu. Mahalle mezarlığında toprağa verilen Kaya'nın cenaze törenine, ailesi ve yakınları ile Vali Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Kıvanç Mert Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Vali Şentürk, Kaya'nın yakınlarına başsağlığında bulunarak, Türk bayrağı verdi. - BİLECİK

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna dualarla uğurlandı
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna dualarla uğurlandı
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna dualarla uğurlandı
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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