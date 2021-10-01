Kıbrıs gazisi Saray son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Kıbrıs gazisi Saray son yolculuğuna uğurlandı

AA / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel
Kıbrıs gazisi Saray son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da hayatını kaybeden 67 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hasan Saray'ın cenazesi, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde toprağa verildi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da hayatını kaybeden 67 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hasan Saray'ın cenazesi, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'da ikamet ettiği evinde vefat eden Saray'ın cenazesi, ilçeye bağlı Dereli köyüne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Türk bayrağına sarılı cenaze, askeri törenle köy mezarlığına götürülerek toprağa verildi.

Cenazeye Saray'ın yakınları ile Amasya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, Kaymakam Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve vatandaşlar katıldı.

Kıbrıs gazisi Saray son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi Saray son yolculuğuna uğurlandı

AA / Tevfik Öztürk - Son Dakika Haberleri
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