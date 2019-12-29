Kıbrıs gazisi ölü bulundu

29.12.2019 16:43 | Son Güncelleme: 29.12.2019 16:48

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi, metruk bir yapıda ölü bulundu.



Olay, öğle saatlerinde Muratlı Tren Garı mevkiindeki Türk Kızılayı'na ait eski bir binada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, terk edilmiş yapıda oğlu Ercan Güldalı tarafından ölü bulunan Enbiya Güldalı'nın şüpheli ölümü üzerine polis inceleme başlattı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk tespitlerine göre Güldalı'nın ölümünde şüpheye mahal olmadığı belirtildi. Kıbrıs gazisi Enbiya



Güldalı'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Türk Kızılayı'na ait terk edilmiş iki katlı yapıda yaşayanlar da olduğu tespit edildi.



Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA