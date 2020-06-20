Kıbrıs Gazisi Nazif Beltekin son yolculuğuna uğurlandı Sakarya'nın Ferizli ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Nazif Beltekin (67), askeri törenle toprağa verildi.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Nazif Beltekin (67), askeri törenle toprağa verildi.

Ferizli'ye bağlı Bakırlı Mahallesi'ndeki evinin önünde tören düzenlenen Beltekin'in naaşı, helallik alınmasının ardından Bakırlı Merkez Mezarlığı'na götürüldü.

Beltekin, burada kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Törene, Beltekin'in akraba ve yakınlarıyla Ferizli Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, İlçe Jandarma Komutanı Zafer Doğan, askeri erkan, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA