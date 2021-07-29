Kıbrıs gazisi Mustafa Bayram, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı
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Kıbrıs gazisi Mustafa Bayram, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi Mustafa Bayram, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Hayatını kaybeden 67 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mustafa Bayram'ın cenazesi, Amasya'nın Merzifon ilçesinde toprağa verildi.

Hayatını kaybeden 67 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mustafa Bayram'ın cenazesi, Amasya'nın Merzifon ilçesinde toprağa verildi.

Samsun'da tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybeden Bayram için Karacakaya köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Bayram'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze namazının ardından köy mezarlığında askeri törenle defnedildi.???????

Törene gazinin yakınlarının yanı sıra Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş, İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, Merzifon Şehit Aileleri ve Harp Malulü Gazileri Derneği Başkanı Erol Cuma ile askeri personel katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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