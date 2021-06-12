Kıbrıs Gazisi merhum Şükrü Tandoğan'ın anısına düzenlenen bisiklet turu devam ediyor
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Kıbrıs Gazisi merhum Şükrü Tandoğan'ın anısına düzenlenen bisiklet turu devam ediyor

Kıbrıs Gazisi merhum Şükrü Tandoğan'ın anısına düzenlenen bisiklet turu devam ediyor
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

KKTC'nin kuruluşunun 37'nci yıl kutlama törenleri sırasında geçirdiği kaza sonucu vefat eden eski Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı ve Kıbrıs Gazisi emekli Piyade Kıdemli Albay Şükrü Tandoğan'ın anısına bisiklet turu düzenleyen ekip, yolculuklarını üçüncü gününde sürdürüyor.

KKTC'nin kuruluşunun 37'nci yıl kutlama törenleri sırasında geçirdiği kaza sonucu vefat eden eski Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı ve Kıbrıs Gazisi emekli Piyade Kıdemli Albay Şükrü Tandoğan'ın anısına bisiklet turu düzenleyen ekip, yolculuklarını üçüncü gününde sürdürüyor.

KKTC'nin 37'nci kuruluş yıl dönümü ile Maraş bölgesinin açılış töreni sırasında geçirdiği kazanın ardından hayatını kaybeden Tandoğan anısına İstanbul'dan başlayan bisiklet turunun katılımcıları, geceyi geçirdikleri Bolu Dağı Polisevi'nden yeniden yola çıktı.

Sabahın erken saatlerinde bisikletlerine binen katılımcılar, D-100 kara yolu üzerinden Çerkeş istikametine ilerlemeye başladı.

Tur sorumlusu ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyesi Ali Güngör, gazetecilere, turun üçüncü gününde Yeniçağa ve Gerede'yi geçerek Çerkeş'e ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Ne kadar yorucu olsa da yaptığımız etkinlik çok önemli. Onun için her şey feda olsun. Elim bir kaza sonucu vefat eden komutanımız anısına düzenlediğimiz etkinliğe katılan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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